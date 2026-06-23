Argentina gana 2-0 a Austria con doblete de Messi en jornada mundialista

En la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de la FIFA, la selección argentina, liderada por Lionel Messi, venció a Austria 2-0 y consolidó su posición como una de las favoritas al título. El astro argentino anotó los dos goles del partido, convirtiéndose en el máximo rompe redes del certamen, superando el récord histórico de Miroslav Klose.
El espectáculo no solo se vivió en el campo. La cantante internacional Shakira, quien ha sido la voz oficial de varios mundiales ("Waka Waka" 2010, "La La La" 2014 y "Dai Dai" 2026), asistió al encuentro acompañada de sus hijos. Las cámaras captaron su presencia en las gradas y su imagen se proyectó en las pantallas del estadio, generando una gran ovación entre los aficionados.
Tras el pitazo final, Shakira publicó un mensaje en sus redes sociales felicitando a Messi por su nuevo récord y a la selección argentina por la victoria. En el mismo post, la artista también extendió sus buenos deseos a la selección de Francia, que ya aseguró su clasificación al siguiente turno, resaltando la actuación de Kylian Mbappé.
"¡Felicidades, Leo! Eres el mejor goleador de la historia del Mundial. Argentina es una familia y hoy la hicimos más grande", escribió la cantante, acompañada de una foto de sus hijos disfrutando del ambiente festivo.
La presencia de Shakira en el Mundial refuerza su papel como puente cultural entre la música latina y el fútbol global. Su participación continúa consolidándose como un elemento mediático que atrae a audiencias de todo el mundo, generando amplio impacto en la cobertura internacional del torneo.
Con la victoria sobre Austria, Argentina suma tres puntos y se posiciona como líder del Grupo C, mientras que Messi sigue marcando la diferencia tanto dentro como fuera del terreno de juego.