Argentina gana 2-0 a Austria con doblete de Messi en jornada mundialista

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La cantante colombiana, ícono musical de los mundiales, asistió al triunfo de Argentina sobre Austria, felicitó a Lionel Messi por convertirse en el máximo goleador del torneo y reiteró su vínculo histórico con la FIFA.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/06/2026 09:09 AM.
En Deportes y editada el 23/06/2026 11:16 AM.