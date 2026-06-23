Cruz Azul apunta a Juan Brunetta para reforzar su mediocampo en 2026

Juan Brunetta gana 549,800 pesos semanales en Tigres, equivalentes a 28,589,600 pesos al año, según el portal Salary Sports. Esta remuneración lo sitúa como el tercer jugador mejor pagado del plantel, solo detrás de André‑Pierre Gignac y Ángel Correa.
El interés de Cruz Azul por el volante se ha confirmado a través del periodista Adrián Esparza Oteo, quien señaló que la directiva celeste lleva varias semanas en contacto con la directiva de la Máquina para negociar un posible traspaso antes del Apertura 2026.
Brunetta, nacido el 12 de mayo de 1997 en Córdoba, Argentina, llegó a Tigres en el Clausura 2024 después de destacarse en Santos Laguna y en la Serie A italiana con el Parma. Desde su incorporación, ha sido pieza clave en el mediocampo, aportando goles y asistencias que han contribuido al reciente campeonato del club.
El posible movimiento a Cruz Azul se enmarca en una reestructuración del plantel azteca, que ya confirmó la salida del lateral izquierdo mexicano Mauro Zaleta (préstamo a Necaxa) y contempla otras bajas como la de Erik Lira, quien podría emigrar a Europa.
En caso de concretarse el traspaso, Brunetta mantendría uno de los salarios más altos de la Liga MX, reforzando la zona media de Cruz Azul y ofreciendo al club una opción creativa y experimentada para la próxima temporada.
El cuerpo técnico de Tigres, bajo la dirección de Joel Huiqui, también se prepara para incorporar a Facundo Oreja y al preparador físico Diego Battaioli, ex‑asistentes de Martín Anselmi, lo que indica una continuidad en la estrategia deportiva del equipo regiomontano.