Cruz Azul apunta a Juan Brunetta para reforzar su mediocampo en 2026

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El mediocampista argentino percibe 549,800 pesos semanales en Tigres, lo que lo coloca entre los jugadores mejor pagados del club. La directiva de Cruz Azul muestra interés y ya se han iniciado conversaciones para su posible llegada en el Apertura 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/06/2026 11:47 AM.
En Deportes y editada el 23/06/2026 12:23 PM.