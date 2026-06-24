Aguirre mueve sus piezas: cuidará a Brian Gutiérrez y recupera a César Montes

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El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, anunció que Brian Gutiérrez no formará parte del once inicial frente a República Checa para evitar una posible suspensión, mientras que César Montes volverá a la defensa tras cumplir su castigo. También se mantiene la incógnita sobre la titularidad de Guillermo Ochoa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/06/2026 08:31 AM.
En Deportes y editada el 24/06/2026 08:45 AM.