Aguirre mueve sus piezas: cuidará a Brian Gutiérrez y recupera a César Montes

La Selección Mexicana cerrará la fase de grupos del Mundial 2026 frente a República Checa con ajustes estratégicos en su alineación. En la conferencia de prensa previa al encuentro, el director técnico Javier Aguirre evitó revelar el once titular, pero confirmó dos movimientos clave: la ausencia de Brian Gutiérrez en el once inicial y el regreso de César Montes a la defensa central.
Gutiérrez, mediocampista amonestado en el último partido, corre el riesgo de recibir una segunda tarjeta amarilla que lo dejaría fuera del primer encuentro de eliminación directa. "Brian, lo voy a cuidar, porque una tarjeta amarilla, si le ponen otra, lo perdemos y no nos gustaría", declaró Aguirre, subrayando la prioridad de contar con el plantel completo para la siguiente ronda.
Por su parte, César Montes cumplió el partido de castigo impuesto tras su expulsión contra Sudáfrica y volverá a ocupar un puesto en la zaga mexicana. "Perdimos a César… pagó su castigo y seguramente volverá", aseguró el técnico, quien destacó la necesidad de reforzar la defensa ante un equipo checo fuerte en juego aéreo y balones parados.
El arquero Guillermo Ochoa también genera expectativas. Aunque algunos informes indican que Aguirre podría darle minutos al experimentado guardameta, el técnico prefirió no adelantar decisiones y señaló que la alineación definitiva se conocerá el día del partido.
Con el liderato del Grupo A ya asegurado tras victorias contra Sudáfrica y Corea del Sur, México busca administrar cargas y evitar riesgos innecesarios antes de la fase de eliminación directa. Aguirre resaltó la profundidad del plantel y la competencia interna, afirmando que "no dependemos de uno solo o de dos; entran y salen y no noto diferencia".
El objetivo, según el entrenador, es llegar a la siguiente ronda con el mejor plantel posible, pues cualquier error en la fase de eliminación directa podría significar el fin del sueño mundialista.