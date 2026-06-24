“Ochoa puede hundir a México”: Álvaro Morales lanza dura advertencia

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El comentarista de ESPN, Álvaro Morales, advierte que el guardameta Guillermo Ochoa tuvo una “pésima campaña” en Europa y que su presencia contra Chequia podría afectar la confianza del arquero titular Raúl Tala Rangel. Morales propone a Carlos Acevedo como la mejor opción bajo los tres arqueros convocados y sugiere no arriesgar a jugadores clave en el último partido de fase de grupos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/06/2026 01:25 PM.
En Deportes y editada el 24/06/2026 12:59 PM.