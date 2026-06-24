“Ochoa puede hundir a México”: Álvaro Morales lanza dura advertencia

En su programa televisivo, el polémico analista Álvaro Morales manifestó su preocupación por la posible alineación de Guillermo Ochoa en el encuentro del Grupo A entre México y Chequia, programado para el miércoles 24 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México.
Morales señaló que Ochoa, quien anunció su retiro al término del Mundial 2026, “tuvo una pésima campaña” en su última temporada europea, y advirtió que su participación podría “hundir mentalmente” al arquero titular Raúl Tala Rangel. El comentarista descartó la idea de rendirle un homenaje al veterano guardameta, argumentando que el riesgo supera cualquier gesto simbólico.
El analista también criticó la falta de salida de Ochoa, indicando que “no sabe salir, al menos no sale”, y destacó la amenaza aérea que representa la selección checa. En ese contexto, Morales recomendó a Carlos Acevedo, portero de Santos Laguna, como la única opción que domina el juego aéreo y las salidas, describiendo el partido como “perfecto” para él.
Respecto a los jugadores de campo, Morales subrayó que México ya asegura el primer puesto del grupo y que el técnico Javier Aguirre podría descansar a titulares como Luis Quiñones, Erik Lira y Raúl Jiménez sin comprometer la clasificación. El comentarista enfatizó que arriesgar a figuras clave en un partido de trámite sería una decisión imprudente.
El técnico de la Selección, Gerardo Vasco, reiteró que el objetivo es mantener la concentración y la entrega para consolidar los nueve puntos y asegurar una posición ventajosa de cara a los octavos de final.
El encuentro México‑Chequia se perfila como un posible punto de inflexión para el Tri, pues una mala gestión de la rotación o la portería podría afectar la moral del equipo en la fase decisiva del Mundial 2026.