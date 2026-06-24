Ángel Flores lidera una actuación histórica de México en el Mundial de Síndrome de Down

...

El velocista coahuilense Ángel Flores González se alzó con cuatro medallas de oro y una de plata en los Campeonatos Mundiales de Síndrome de Down, celebrados en Sofía, Bulgaria. Su actuación, junto a la delegación mexicana que sumó 31 medallas, consolida a México como líder del medallero general.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/06/2026 09:23 AM.
En Deportes y editada el 24/06/2026 09:37 AM.