Ángel Flores lidera una actuación histórica de México en el Mundial de Síndrome de Down

Ángel Flores González, atleta de 22 años originario de Coahuila, destacó de manera sobresaliente en los Campeonatos Mundiales de Síndrome de Down celebrados del 12 al 18 de junio en Sofía, Bulgaria. Con un total de cuatro oros y una plata, el velocista se posicionó como uno de los paratletas más laureados del evento.
En pruebas individuales, Flores conquistó el oro en los 400 metros planos (T‑21) con un tiempo de 1:06.25, y se quedó con la plata en los 200 metros planos, registrando 29.62 segundos. Su desempeño individual fue complementado por una serie de triunfos en pruebas de relevo.
Como integrante del equipo mexicano, Flores aportó a la victoria en tres pruebas de relevos:
Flores, quien ha sido entrenado por Laura Sánchez, reconoce que la preparación y el apoyo familiar fueron clave para su éxito: "Cada entrenamiento, cada sacrificio, nos llevó a este momento. Representar a México y a Coahuila es un honor que llevo con orgullo".
Con esta actuación histórica, Ángel Flores se consolida como un referente del paratletismo mexicano y abre la puerta a futuras competencias internacionales, incluyendo los próximos Juegos Paralímpicos.