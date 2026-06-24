Charros aplastan a Saraperos 11-1 en el arranque de la serie

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Los Charros de Jalisco dominan a los Saraperos de Monterrey con un contundente 11-1, asegurando la victoria en el primer juego de la doble cartelera y marcando territorio en la serie.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/06/2026 03:30 PM.
En Deportes y editada el 24/06/2026 03:14 PM.