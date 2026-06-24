Colombia vence 1-0 al Congo y cierra su paso por México con fiesta cafetera

La selección colombiana cerró su etapa en territorio mexicano con una victoria de 1‑0 sobre la República Democrática del Congo, disputada en el Estadio CDMX. El gol de Daniel Muñoz en el segundo tiempo desató la euforia entre los miles de seguidores que, desde el banderazo en La Minerva hasta las gradas teñidas de amarillo, acompañaron al equipo con cánticos y porras.
La comunidad cafetera radicada en México jugó un papel protagónico: cientos de aficionados se reunieron en el Ángel de la Independencia y en la zona de La Minerva para celebrar la primera victoria del Mundial 2026, mientras que otros viajaron desde distintas partes del país para llenar el estadio y la casa de las Chivas.
Durante el encuentro, el portero congoleño evitó varios intentos de gol, pero la presión constante de los sudamericanos culminó con el tanto de Muñoz, que garantizó la segunda victoria de Colombia en el torneo. Tras el pitido final, la fiesta continuó en la capital, donde las camisetas amarillas y las banderas se mantuvieron en las calles y en los alrededores del recinto.
Con la mirada puesta en Miami, donde el equipo enfrentará a Portugal en su último partido de la fase de grupos, la delegación colombiana agradeció a México por la cálida acogida y prometió llevar el mismo entusiasmo a la siguiente fase del Mundial 2026.