Colombia vence 1-0 al Congo y cierra su paso por México con fiesta cafetera

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Tras vencer 1‑0 a la República Democrática del Congo en Guadalajara, la selección de Colombia concluyó su paso por México y se prepara para su último partido de la fase de grupos contra Portugal en Miami. La afición colombiana, presente en las calles y en el Estadio CDMX, celebró la victoria con un colorido banderazo y una intensa fiesta que se prolongó en la capital mexicana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/06/2026 10:45 AM.
En Deportes y editada el 24/06/2026 10:56 AM.