“No se va a retirar”: esposa de Aguirre sorprende con sus planes a futuro

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Silvia Carrión, esposa del técnico del Tri, declaró que Aguirre no descarta seguir dirigiendo después de la Copa del Mundo y que su objetivo es alcanzar cinco mundiales como entrenador.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/06/2026 09:51 AM.
En Deportes y editada el 24/06/2026 10:11 AM.