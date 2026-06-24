“No se va a retirar”: esposa de Aguirre sorprende con sus planes a futuro

El futuro de Javier Aguirre después del Mundial 2026 sigue siendo una incógnita para la Selección Mexicana. Aunque la Federación Mexicana de Fútbol ha señalado que Rafa Márquez tomará el cargo de director técnico una vez concluida la justa, la esposa del actual entrenador, Silvia Carrión, reveló en una entrevista con HOLA! Américas que el retiro no forma parte de los planes inmediatos de Aguirre.
Carrión explicó que su marido mantiene la meta de participar en cinco mundiales como técnico, lo que implicaría prolongar su carrera varios años más. "Javier ha dicho que se va a retirar en su quinto Mundial, pero ya está viendo qué posibilidades hay para hacer algo en los próximos años. En fin, es su vida, es su profesión, le gusta mucho y la disfruta. Igual tiene un par de años más todavía de técnico. Dos años pasan rápido, a ver cómo se da", señaló.
Las declaraciones sugieren que, pese a que el Mundial 2026 marcará el final de su ciclo al frente de México, Aguirre no descarta asumir otro proyecto, ya sea en Europa o en otro club de la región. Carrión añadió que cualquier decisión será tomada en conjunto con su esposo: "Si hay algo lo valoramos juntos. Yo creo que lo que salga, lo que más nos guste a los dos también. Volver a Europa está bien, quedarnos aquí está bien. Todo está bien; lo que más nos guste y que sea una buena opción".
En las últimas semanas surgieron rumores sobre una posible oferta para que Aguirre permanezca dentro de la Federación Mexicana de Fútbol después de su salida como seleccionador. Sin embargo, ni el técnico ni la FMF han confirmado públicamente esa posibilidad.