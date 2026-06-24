De Europa a la Liga MX: Jorge Sánchez está a un paso de firmar con Atlas

Jorge Sánchez, lateral izquierdo de la Selección Mexicana y participante del Mundial de Fútbol 2026, está a un paso de volver a la Liga MX al firmar con los Rojinegros del Atlas. Según informó el periodista César Luis Merlo, el club jalisciense ya cuenta con una oferta formal al PAOK de Salónica y ha recibido luz verde para que el movimiento continúe.
El jugador, que autorizó que el traspaso siga su curso, habría dejado Cruz Azul en el Apertura 2025 tras disputar 218 minutos en cuatro partidos. Desde entonces, jugó en la Superliga de Grecia y en la Europa League con el PAOK, acumulando ocho partidos de liga y una asistencia hasta mayo de 2026.
El historial de Sánchez incluye pasos por Santos, América, Ajax y Oporto, sumando más de 300 partidos oficiales en distintas ligas. En la Liga MX, acumuló 125 partidos y dos goles con América, y 54 partidos con tres goles y cinco asistencias en su breve etapa con Cruz Azul.
En el Mundial, el defensa registró 90 minutos de juego, todos en el encuentro contra Corea del Sur en el Estadio Akron, después de no participar en el primer partido contra Sudáfrica.
Si el fichaje se concreta, Atlas reforzará su defensa con un jugador que combina experiencia internacional y participación en la mayor cita futbolística del planeta, lo que podría impactar tanto en la campaña local como en la proyección del futbolista en la Selección.