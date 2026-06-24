De Europa a la Liga MX: Jorge Sánchez está a un paso de firmar con Atlas

...

El defensa mexicano, convocado al Mundial 2026, está en negociaciones avanzadas con los Rojinegros del Atlas, que ya presentaron una oferta formal al PAOK para adquirir su pase.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/06/2026 09:51 AM.
En Deportes y editada el 24/06/2026 10:15 AM.