Julián Quiñones tras su gol mundialista: “Estamos haciendo un excelente torneo”

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El delantero mexicano, autor de un gol contra Sudáfrica, destacó la unión del plantel y aseguró que el Tri tiene la capacidad de avanzar a instancias decisivas del Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/06/2026 09:51 AM.
En Deportes y editada el 24/06/2026 10:08 AM.