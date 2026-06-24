Julián Quiñones tras su gol mundialista: “Estamos haciendo un excelente torneo”

La Selección Mexicana cerrará la fase de grupos del Mundial 2026 con una victoria perfecta tras vencer a Sudáfrica y Corea del Sur. En la zona mixta antes del duelo contra Chequia, el delantero Julián Quiñones, autor del gol ante Sudáfrica, compartió sus primeras experiencias mundialistas y sus expectativas para el torneo.
Quiñones reconoció la emoción que sintieron los jugadores que debutan en una Copa del Mundo, pero subrayó que el equipo supo manejar la presión y lograr un buen partido. "Todos estábamos así, pero se supo manejar y logramos hacer buen partido", afirmó.
El atacante recordó la jugada que le dio su primer gol mundialista: una rápida recuperación de balón por Erik Lira que le permitió visualizar la oportunidad y definir con precisión. "Cuando Lira recupera la pelota y queda el bote, pensé: este será mi primer gol. Me mentalicé rápido para controlar y definir y así sucedió", explicó.
Más allá del gol, Quiñones enfatizó su rol colectivo, tanto en defensa como en ataque. "Mi misión es siempre ayudar a mis compañeros, estar conectado tanto en defensa como en ataque. La parte individual viene a propósito de lo colectivo", declaró.
El delantero resaltó la cohesión del grupo como el principal punto fuerte del Tri. "Estamos haciendo un excelente torneo, estamos contentos, el grupo está muy unido. Es lo que realmente importa", señaló.
Al ser preguntado sobre las aspiraciones de México en la Copa del Mundo, mostró plena confianza: "Vamos a llegar muy lejos, estoy seguro porque tenemos un grupo muy competitivo y está confiado en que lo vamos a hacer".
El próximo miércoles, México cerrará la fase de grupos frente a Chequia en el Estadio Ciudad de México, con la posibilidad de concluir la primera ronda con una marca perfecta antes de iniciar la fase de eliminación directa.