Habrá ley seca en el Centro de CDMX durante el México vs República Checa

La Secretaría de Gobierno de la CDMX publicó en la Gaceta Oficial un decreto que establece ley seca a partir de las 15:00 hrs del miércoles 24 y hasta las 07:00 hrs del jueves 25 de junio, en el perímetro A del Centro Histórico y en las colonias Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.
La medida responde a la masiva celebración que se registró tras la victoria de México sobre Corea del Sur, donde alrededor de 400,000 personas inundaron las calles y se recogieron 40 toneladas de basura. Con el objetivo de prevenir una nueva avalancha de gente y posibles incidentes, las autoridades optaron por restringir la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la zona.
Con el pase asegurado a los dieciséisavos de final tras vencer a Corea del Sur, México llega a este encuentro con la ventaja de poder jugar sin presión de clasificación, mientras que República Checa necesita la victoria para mantenerse viva en el torneo.