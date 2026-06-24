Habrá ley seca en el Centro de CDMX durante el México vs República Checa

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El Gobierno de la Ciudad de México decretó una ley seca el 24 de junio en el perímetro A del Centro Histórico y tres colonias aledañas, con el fin de evitar celebraciones masivas durante el encuentro de la Selección Nacional contra República Checa en el Mundial 2026. Se detallan las restricciones, excepciones y sanciones aplicables.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/06/2026 09:22 AM.
En Deportes y editada el 24/06/2026 09:30 AM.