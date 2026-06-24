Luis García revive su doblete en el Mundial 94 y enciende redes

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El exdelantero mexicano Luis García compartió un emotivo video conmemorando los 32 años de su doblete contra Irlanda en el Mundial de EE. UU. 1994, mientras la Copa del Mundo 2026 se desarrolla en territorio norteamericano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/06/2026 02:01 PM.
En Deportes y editada el 24/06/2026 12:42 PM.