Luis García revive su doblete en el Mundial 94 y enciende redes

Un video del exdelantero de la Selección Mexicana, Luis "Doctor" García, se ha viralizado en redes sociales al conmemorar los 32 años de su doblete contra Irlanda en la fase de grupos del Mundial de 1994. Publicado el 24 de junio, el mensaje del exjugador, ahora analista de TV Azteca, destaca que "ese grito sigue intacto" y que el recuerdo le "enchina la piel".
En el encuentro disputado en el Citrus Bowl de Orlando, García anotó al minuto 42 con un remate cruzado y volvió a marcar al 65 tras una jugada colectiva, asegurando la primera victoria de México en ese torneo. El irlandés John Aldridge descontó al 84, pero los dos goles del delantero de Pumas y del Atlético de Madrid fueron decisivos para las aspiraciones aztecas, que buscaban recuperarse de la derrota ante Noruega.
Con esos dos tantos, García se posicionó como el segundo máximo anotador mexicano en la historia de los mundiales, solo detrás de Hugo Sánchez y Luis Hernández. Cerró el Mundial de 1994 con 270 minutos jugados, participando en la fase de grupos y en los octavos de final, antes de ser eliminado ante Bulgaria en penales.
El exdelantero debutó profesionalmente con Pumas en 1986‑87, jugó en el Atlético de Madrid, Real Sociedad, América, Atlante y Puebla, y se retiró en 2000 tras sumar más de 150 goles oficiales. Con la Selección, registró 29 goles en 78 partidos y participó en los Mundiales de 1994 y 1998.
Tras su retiro, García se integró a TV Azteca como analista y comentarista, formando parte del equipo de transmisiones junto a Christian Martinoli y Jorge Campos. Su estilo directo y sus referencias históricas lo convierten en una de las voces más reconocidas en la cobertura de eventos deportivos, incluida la actual Copa del Mundo 2026.