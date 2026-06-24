Analista de ESPN Matt Miller pierde un brazo tras accidente automovilístico

...

El reconocido analista de la NFL, Matt Miller, anunció que perdió su brazo izquierdo después de un accidente de tránsito en Missouri. La noticia, difundida en sus redes sociales, ha generado una ola de apoyo y preocupación en el mundo deportivo durante el Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/06/2026 09:13 AM.
En Deportes y editada el 24/06/2026 10:38 AM.