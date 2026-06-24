Analista de ESPN Matt Miller pierde un brazo tras accidente automovilístico

En pleno Mundial 2026, el mundo del deporte se vio sacudido por la noticia de que Matt Miller, uno de los analistas más influyentes de la NFL, sufrió una amputación de emergencia tras un grave accidente automovilístico ocurrido la semana pasada en el estado de Missouri, EE. UU.
El propio Miller informó de los hechos a través de su cuenta oficial en X, donde describió las severas lesiones que le provocó el choque y agradeció a los equipos de emergencia y al personal médico que lo atendieron. Según su comunicado, fue trasladado de urgencia en helicóptero a un centro hospitalario especializado, donde los médicos decidieron amputar su brazo izquierdo para salvar su vida.
Matt Miller se ha consolidado como una voz autorizada en el análisis del draft de la NFL, destacándose por su profundo conocimiento de los talentos universitarios y su participación regular en programas de ESPN. Su ausencia temporal genera incertidumbre entre los aficionados y colegas, quienes han inundado sus redes con mensajes de aliento y deseos de pronta recuperación.
“Espero con interés continuar mi recuperación y volver a ESPN para hablar de fútbol”, expresó Miller en su publicación, añadiendo que confía en poder retomar sus actividades profesionales en el año 2027.
El accidente llega a pocas semanas de que se difundieran rumores sobre la supuesta amputación del luchador Konnan, lo que ha intensificado la preocupación en la comunidad deportiva. Sin embargo, las autoridades locales aún no han revelado las causas exactas del siniestro que involucró a Miller.
Mientras tanto, la industria del deporte sigue de cerca su proceso de rehabilitación, y varios analistas y exjugadores han manifestado su apoyo, subrayando la importancia de su aporte al análisis de la NFL y al desarrollo de futuros talentos.