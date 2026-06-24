El cumpleaños de Messi enciende el Mundial: líder, goleador y leyenda viva

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El astro argentino cumplió 39 años en medio del Mundial de Qatar, recibió homenajes de compañeros, autoridades y clubes, y sigue liderando a Argentina hacia un posible bicampeonato histórico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/06/2026 01:50 PM.
En Deportes y editada el 24/06/2026 01:32 PM.