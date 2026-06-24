El cumpleaños de Messi enciende el Mundial: líder, goleador y leyenda viva

Argentina y el mundo del fútbol rendían tributo a Lionel Messi este miércoles, día de su cumpleaños número 39, mientras el Mundial de Qatar avanza con la Selección Albiceleste como favorita para repetir título.
Los festejos comenzaron la noche anterior en la concentración de Kansas City, donde sus compañeros le sorprendieron con una torta y le dedicaron el mensaje “Un Messi, todos los Messi”. En la foto oficial, Messi sopló las velas rodeado de la delegación, una escena que solo había vivido en 2022, cuando el Mundial se disputó a final de año.
El capitán argentino, que entrenará a las 18:00 horas locales, se ha convertido en el máximo goleador histórico del torneo, anotando los cinco goles de Argentina en las victorias contra Argelia (3‑0) y Austria (2‑0). Su racha goleadora, iniciada en Qatar, continúa en la edición de Norteamérica, sin que ningún otro jugador haya superado su marca.
Con el liderato asegurado en el Grupo B, Messi apunta a un segundo título consecutivo, hazaña que no se lograba desde Brasil en 1962. La última fecha contra Jordania, en Arlington (Dallas), será otra oportunidad para que el argentino siga sumando minutos y goles.
El homenaje no se limitó al campo. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó: “Gracias por tanto fútbol, por tanto ejemplo y por tanto orgullo nacional”. El presidente Javier Milei, a través de X, añadió: “¡FELIZ CUMPLE L10NEL…! VAMOS ARGENTINA CARAJO!”. Además, clubes como Barcelona, Paris Saint‑Germain e Inter Miami enviaron mensajes de felicitación, recordando la trayectoria del jugador.
Nacido el 24 de junio de 1987 en Rosario, Messi ha vivido la mayoría de sus cumpleaños en medio de la competición. Su última celebración fue en la Copa América 2024, compartida con los cocineros del equipo y su familia, quienes lo acompañaron en los dos primeros partidos del Mundial pese a la delicada salud de su padre, Jorge Messi.
Con la mirada puesta en el bicampeonato, el astro argentino no busca regalos, sino consolidar su legado y devolver al fútbol la deuda que siente haber saldado con el triunfo de Qatar.