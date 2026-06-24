El Tri va por la marca perfecta; República Checa se juega la supervivencia

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La selección checa arribó a la Ciudad de México tras su estancia en Dallas y se prepara para el duelo decisivo contra México el 24 de junio. Con la necesidad de sumar tres puntos para seguir viva en el Mundial 2026, el equipo europeo afronta su prueba más exigente en el histórico coloso de Santa Úrsula.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/06/2026 08:31 AM.
En Deportes y editada el 24/06/2026 08:38 AM.