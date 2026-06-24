Ricardo Escotto debuta en Fórmula 3 y suma puntos en la Indy NXT en una semana intensa

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El piloto mexicano Ricardo Escotto realizó su debut en la FIA Fórmula 3 con AIX Racing en Barcelona y, sin descanso, volvió a competir en la Indy NXT en Road America, logrando un top‑10 y una 12ª posición que lo ubican provisionalmente en el puesto 18 del campeonato.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/06/2026 01:05 PM.
En Deportes y editada el 24/06/2026 12:26 PM.