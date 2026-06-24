DT de Escocia lanza aviso al Tri: “Nos gustaría enfrentarlos”

El entrenador de la selección de Escocia, Steve Clarke, declaró que su equipo está preparado para un posible enfrentamiento contra México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, siempre que la escocesa concluya en el tercer lugar del Grupo C.
Para lograrlo, Escocia debe superar a Brasil en el partido que se disputará este miércoles 24 de junio; el resultado definirá la posición final del equipo en el grupo y, con ello, la viabilidad del cruce con el Tricolor. El sorteo oficial se conocerá el sábado 27 de junio, y el duelo de octavos está programado para el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.
Clarke recordó con nostalgia el gol que anotó el 8 de junio de 1983 en el entonces Estadio Azteca, cuando Escocia venció 1‑0 a México en la Copa del Mundo Juvenil, eliminando al anfitrión. “Me encantaría jugar en el Azteca porque allí marqué ese gol histórico. Si sucede, debemos repetirlo”, afirmó el técnico ante los medios.
El pasado torneo juvenil vio a Escocia avanzar como líder de grupo tras la victoria sobre México, aunque luego cayó en cuartos de final contra Polonia. El título de esa edición lo obtuvo Brasil, que venció a Argentina en la final celebrada en el mismo recinto, ahora renombrado como Estadio Ciudad de México.
Mientras tanto, la selección mexicana ya tiene el pase asegurado a la siguiente ronda. Dirigida por Javier Aguirre, el Tri cerrará la fase de grupos el miércoles 24 de junio frente a República Checa, también en el Estadio Ciudad de México.
Clarke subrayó que, antes de pensar en México, su prioridad es clasificar. “Nos gustaría enfrentar a México, pero primero debemos pasar a la siguiente etapa”, declaró.