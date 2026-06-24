DT de Escocia lanza aviso al Tri: “Nos gustaría enfrentarlos”

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El técnico escocés, Steve Clarke, anticipó que su selección podría enfrentar al Tri en los dieciseisavos, siempre que Escocia termine tercera del Grupo C tras su duelo contra Brasil.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/06/2026 01:37 PM.
En Deportes y editada el 24/06/2026 01:45 PM.