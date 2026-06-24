“Pude morir”: triatleta sobrevive a brutal atropello en el Edomex

...

La triatleta Yuli Flores, integrante de la Federación Mexicana de Triatlón, sufrió un accidente el 13 de junio en la carretera Federal Toluca‑Tenango, Estado de México, que le provocó una fractura de nariz y dificultades respiratorias. Desde sus redes sociales denunció la ausencia de cultura vial y exigió respeto y responsabilidad a conductores, autoridades y aseguradoras.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/06/2026 01:55 PM.
En Deportes y editada el 24/06/2026 12:35 PM.