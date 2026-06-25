Corea del Sur se hunde ante Sudáfrica y Hong Myung-bo admite su peor error del Mundial

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El seleccionador Hong Myung‑bo admitió que su equipo jugó el peor partido del Mundial 2026, tras caer 1-0 ante Sudáfrica en Monterrey, complicando las opciones de Corea del Sur para avanzar a octavos de final.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/06/2026 09:20 AM.
En Deportes y editada el 25/06/2026 09:29 AM.