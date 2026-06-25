Corea del Sur se hunde ante Sudáfrica y Hong Myung-bo admite su peor error del Mundial

La Selección de Corea del Sur vio truncadas sus esperanzas de clasificar a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras perder 1-0 contra Sudáfrica en la última jornada de la fase de grupos, disputada en el Estadio BBVA de Monterrey.
El técnico Hong Myung‑bo, en la conferencia de prensa posterior al encuentro, reconoció que su equipo ofreció "el peor partido" del torneo y asumió la responsabilidad total de las decisiones tácticas que llevaron al resultado adverso. "El rendimiento no fue bueno. Hoy jugamos nuestro peor partido, eso es verdad", declaró el seleccionador.
Una de las decisiones más cuestionadas fue la reserva de figuras clave, entre ellas Son Heung‑min, con la intención de utilizarlas como revulsivo en la segunda mitad cuando el rival mostrara signos de desgaste. Hong admitió que la estrategia no funcionó: "Si hubiéramos sabido el resultado de antemano, la estrategia hubiera sido distinta. El resultado es responsabilidad del seleccionador, esto es mi responsabilidad".
El entrenador también descartó que las altas temperaturas de Monterrey influyeran decisivamente en el desempeño del equipo, señalando que la preparación había contemplado las exigencias climáticas de la sede: "Sabíamos completamente que el tercer partido sería en Monterrey y nos preparamos para ello".
Tras recibir el primer gol sudafricano, Corea del Sur no logró reaccionar a tiempo, lo que condicionó el desarrollo del encuentro y redujo sus posibilidades de obtener un punto. Con la derrota, el combinado asiático mantiene vivas sus esperanzas solo por la vía de los mejores terceros lugares, dependiendo de los resultados de los demás grupos.
El futuro del equipo quedará definido al concluir la fase de grupos, cuando se conozcan los puntajes finales y se determine si los tres puntos obtenidos son suficientes para seguir en la contienda.