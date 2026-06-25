Gilberto Mora enciende la ilusión: México avanza perfecto y sueña con ser campeón del Mundial

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El mediocampista de 17 años, Gilberto Mora, reiteró su confianza en la Selección Mexicana tras la victoria 3‑0 sobre Chequia, señalando que el Tricolor tiene todo para pelear por el título en el Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/06/2026 09:05 AM.
En Deportes y editada el 25/06/2026 11:11 AM.