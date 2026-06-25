Guillermo Ochoa recibe el Legacy Patch de la FIFA en el México vs Chequia del Mundial 2026

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El guardameta mexicano obtuvo el distintivo “FIFA World Cup Legacy” durante el triunfo 3‑0 sobre República Checa, convirtiéndose en el único portero mexicano en recibir este reconocimiento junto a leyendas del fútbol.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/06/2026 09:05 AM.
En Deportes y editada el 25/06/2026 09:59 AM.