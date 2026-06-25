Javier Aguirre elogia a Memo Ochoa y la solidez del equipo tras la victoria sobre Chequia

La Selección Mexicana mantuvo la ilusión de su afición al superar a Chequia en la fase de grupos del Mundial 2026, un triunfo que dejó satisfecho al director técnico Javier Aguirre. El estratega resaltó la rapidez con la que el equipo corrigió los ajustes tácticos del rival y elogió el momento que vive el veterano arquero Guillermo "Memo" Ochoa.
Con la victoria sobre Chequia, México mantiene el entusiasmo de millones que sueñan con una actuación histórica en el Mundial 2026, apoyados por la experiencia de Memo Ochoa y la profundidad de su plantel.