Javier Aguirre elogia a Memo Ochoa y la solidez del equipo tras la victoria sobre Chequia

...

El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, destacó la actuación de Guillermo “Memo” Ochoa y la capacidad de reacción colectiva del Tri tras vencer a Chequia en el Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/06/2026 09:04 AM.
En Deportes y editada el 25/06/2026 09:41 AM.