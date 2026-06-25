Julio César Chávez confirma que Omar está bien tras su detención en Culiacán

Julio César Chávez volvió a pronunciarse ante los medios para actualizar el estado de su hijo, Omar Chávez, quien fue detenido hace unas semanas bajo una denuncia de violencia familiar y lesiones. El legendario pugilista aseguró que, tras varias horas de detención, Omar recuperó su libertad y regresó a su domicilio, donde ahora se encuentra en una etapa de mayor estabilidad.
En la entrevista, Chávez reiteró que el conflicto surgió a raíz de una relación “tóxica” entre Omar y su pareja, describiéndola como una “bola de nieve que estalló”. Aun cuando el caso escaló a instancias legales, el excampeón señaló que su hijo decidió enfrentar el proceso porque “no tenía nada que temer”.
El padre de Omar enfatizó que el joven carga con resentimiento y enojo, emociones que considera perjudiciales. “Eso no es bueno”, afirmó, y añadió que espera que la experiencia sirva como un escarmiento para que su hijo tome decisiones más acertadas en el futuro.
Al ser cuestionado sobre el estado emocional y físico de Omar, Julio César Chávez respondió de forma contundente: “No, Omar está bien, está entrenando, está mi hijo muy bien y todo”. Asimismo, descartó la existencia de nuevos conflictos relacionados con el caso, asegurando que “todo está bien, no hay nada de eso. Omar está en su casita, a gusto”.
El histórico campeón subrayó que, aunque la familia atraviesa un momento de mayor serenidad, sigue pendiente del bienestar emocional de su hijo. “Quiero verlo reconstruir su estabilidad y enfocarse en su entrenamiento”, declaró.
Con estas declaraciones, Julio César Chávez busca poner fin a las especulaciones que rodean a Omar y reafirma que la familia Chávez está agradecida y confiada en que el joven pugilista retome la normalidad y continúe su desarrollo deportivo.