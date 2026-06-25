Julio César Chávez confirma que Omar está bien tras su detención en Culiacán

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El excampeón de boxeo informó que su hijo Omar Chávez ha superado la crisis legal y emocional derivada de una denuncia por violencia familiar, y que ahora se encuentra tranquilo, entrenando y enfocado en su carrera.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/06/2026 11:49 AM.
En Deportes y editada el 25/06/2026 12:28 PM.