Katia Itzel García hace historia como árbitra central en el Mundial 2026

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La capitalina Katia Itzel García Mendoza dirigió su primer partido varonil de Copa del Mundo (Túnez vs. Países Bajos) en Kansas City, convirtiéndose en la tercera mujer en arbitrar un encuentro masculino en la historia del torneo y la primera mexicana en lograrlo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/06/2026 09:16 AM.
En Deportes y editada el 25/06/2026 04:14 PM.