Ni la lluvia frenó la fiesta: el Ángel se inundó mientras el Tri vencía a Chequia

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Una lluvia torrencial transformó el Paseo de la Reforma en un lago de lodo durante el triunfo de México contra Chequia, mientras trompetas de mariachi, sombrillas y la afluencia de más de 800 mil aficionados convertían la avenida en un espectáculo de pasión futbolera y caos acuático.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/06/2026 09:06 AM.
En Deportes y editada el 25/06/2026 09:14 AM.