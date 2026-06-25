México vuelve al Top 10 del ranking FIFA tras arrasar en la fase de grupos del Mundial

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Con una victoria 3‑0 sobre la selección checa en el Estadio Ciudad de México, el Tricolor lideró el Grupo A y saltó del puesto 14 al 10 en el ranking oficial de la FIFA, acumulando 1 736,01 puntos y revalidando su posición entre las diez mejores selecciones del planeta.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/06/2026 02:47 PM.
En Deportes y editada el 25/06/2026 04:10 PM.