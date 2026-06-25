México vuelve al Top 10 del ranking FIFA tras arrasar en la fase de grupos del Mundial

El Tricolor consolidó su liderato invicto del Grupo A con una contundente victoria 3‑0 ante Chequia, lo que le permitió escalar al décimo puesto del ranking oficial de la FIFA. El triunfo, disputado en el Estadio Ciudad de México, no solo le otorgó los 9 puntos máximos de la fase de grupos, sino que también provocó un salto de cuatro posiciones en el listado mundial, alcanzando 1 736,01 puntos.
El ascenso coloca a México por encima de potencias como Bélgica, Colombia y Croacia, y marca su regreso al Top 10, posición que no ocupaba desde el primer semestre de 2022 bajo la dirección de Gerardo “Tata” Martino. El nuevo cuerpo técnico, liderado por Javier “Vasco” Aguirre, ha logrado combinar la experiencia de veteranos como Guillermo Ochoa y Raúl Rangel con la frescura de jóvenes promesas, entre ellas Mateo Chávez, quien se convirtió en el octavo mexicano más joven en anotar en un Mundial.
El sistema de puntuación del ranking FIFA premia los resultados en torneos de máxima categoría y castiga la irregularidad. México supo capitalizar su localía y la energía del público para lograr tres triunfos consecutivos, lo que infló sus estadísticas de forma exponencial. La defensa, que no recibió goles en los 270 minutos de la primera fase, fue clave para alcanzar la cifra récord de puntos.
Con el liderazgo del Grupo A, México se enfrentará en los dieciseisavos de final el 30 de junio en la capital del país. El rival será uno de los mejores terceros lugares, con altas probabilidades de ser Escocia. El cuerpo técnico reconoce que, aunque el ranking es motivo de orgullo, el objetivo principal será mantener la inercia ganadora en la fase de eliminación directa.
De mantenerse en la élite, México no solo protegerá su posición dentro del Top 10, sino que también abrirá la puerta a aspirar a romper su techo histórico en el escalafón mundial, consolidando la credibilidad internacional del fútbol mexicano.