México ya conoce la ruta al Azteca: Escocia perfila como rival en los dieciseisavos

...

México aseguró el primer puesto del Grupo A y su pase a octavos de final está garantizado. El próximo rival será, según la proyección actual, Escocia, pero la FIFA determinará el cruce definitivo mediante una matriz de combinaciones entre los mejores terceros lugares. El partido se disputará en el Estadio Azteca el 30 de junio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/06/2026 08:57 AM.
En Deportes y editada el 25/06/2026 09:08 AM.