México ya conoce la ruta al Azteca: Escocia perfila como rival en los dieciseisavos

La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, confirmó su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras derrotar a Chequia, consolidándose como líder del Grupo A. Con este resultado, el Tri ya tiene asegurado su próximo encuentro, programado para el martes 30 de junio en el Estadio Azteca.
El rival de México aún no está definido de manera definitiva. La FIFA empleará una matriz oficial que contempla 495 combinaciones posibles entre los ocho mejores terceros lugares de los grupos C, E, F, H e I. Hasta el cierre de la fase de grupos, la proyección más probable señala a Escocia, actual tercer puesto del Grupo C, como el adversario de México.
Sin embargo, otros equipos también pueden ocupar esa posición: Ecuador (tercer del Grupo E) y el futuro tercer lugar del Grupo F, que dependerá del resultado entre Japón y Suecia. La confirmación final del cruce se realizará una vez concluida la fase de grupos, cuando la FIFA aplique su matriz de emparejamientos.
En resumen, México jugará su partido de octavos en el histórico Estadio Azteca, y aunque la proyección apunta a Escocia, el rival definitivo dependerá de los resultados de los terceros lugares en los grupos mencionados.