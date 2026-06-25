Sudáfrica hace historia y avanza a la siguiente fase en el Mundial 2026

Sudáfrica celebró su histórico pase a la ronda de eliminación directa del Mundial 2026 después de derrotar 1-0 a Corea del Sur en el Estadio Monterrey, ante una multitud que superó los 45,000 aficionados. El único tanto, anotado por Thapelo Maseko en el minuto 67, le garantizó al conjunto sudafricano, conocido como Bafana Bafana, un lugar entre los 32 mejores equipos del torneo.
El delantero Maseko, quien recibió el reconocimiento como mejor jugador del partido, ejecutó una jugada individual que le permitió eludir a dos defensores y definir con un disparo cruzado. Tras el gol, el técnico sudafricano realizó ajustes tácticos que reforzaron la defensa y permitieron mantener una posesión del 55 % en la segunda mitad, neutralizando los intentos ofensivos de la escuadra asiática.
El arquero Ronwen Williams realizó dos intervenciones clave en los últimos veinte minutos, mientras que el árbitro añadió cinco minutos de compensación, durante los cuales Corea del Sur lanzó varios centros sin éxito. El silbatazo final desató la euforia tanto en la cancha como en las gradas.
Esta victoria representa la primera vez que la selección absoluta masculina de Sudáfrica supera la fase de grupos en una Copa Mundial de la FIFA. Hasta la fecha, el equipo había participado en tres ediciones sin avanzar más allá de la ronda preliminar.
El próximo rival de Sudáfrica en los dieciseisavos de final será la selección de Canadá, coanfitrión del torneo. El técnico sudafricano declaró: “Este grupo demuestra que con trabajo y disciplina se puede competir al máximo nivel”.
Las autoridades del fútbol sudafricano resaltaron que el logro es fruto de una política de inversión en fuerzas básicas iniciada hace seis años, la cual ha permitido desarrollar una amplia base de jóvenes practicantes. La prensa local describió la clasificación como “un cambio de era” para Bafana Bafana y una inspiración para la próxima generación de futbolistas africanos.
En redes sociales, el triunfo generó más de dos millones de menciones, y la comunidad sudafricana en Monterrey organizó un festejo espontáneo en la plaza principal de la ciudad. El cuerpo técnico informó que el plantel se encuentra sin lesiones de consideración y que todos los jugadores estarán disponibles para el próximo compromiso contra el segundo lugar del Grupo B.