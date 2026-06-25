Sudáfrica hace historia y avanza a la siguiente fase en el Mundial 2026

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Bafana Bafana logró su primera clasificación a la fase eliminatoria del Mundial tras vencer 1-0 a Corea del Sur en Monterrey. El gol de Thapelo Maseko, el dominio del 55 % de posesión en el segundo tiempo y la asistencia de más de 45 000 espectadores marcaron un hito para el fútbol africano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/06/2026 09:14 AM.
En Deportes y editada el 25/06/2026 09:35 AM.