Koubek reconoce el poder del Tri tras el 3-0 y señala la altura como factor clave en la derrota

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Miroslav Koubek, entrenador de la República Checa, culpó la altitud de la Ciudad de México y el desgaste por los traslados a la derrota 3‑0 contra México en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, aunque reconoció la superioridad del conjunto dirigido por Javier Aguirre.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/06/2026 10:34 AM.
En Deportes y editada el 25/06/2026 12:47 PM.