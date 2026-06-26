Polémica por el homenaje a Ochoa: Faitelson critica ingreso en el Mundial 2026

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El comentarista de TUDN, David Faitelson, generó polémica al cuestionar el homenaje a Guillermo “Memo” Ochoa durante el Mundial 2026. Los analistas Jorge Pietrasanta y Javier Alarcón respondieron con fuertes críticas, defendiendo la trayectoria del portero y acusando a Faitelson de falta de respeto.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/06/2026 11:18 AM.
En Deportes y editada el 26/06/2026 12:04 PM.