Checo Pérez y George Russell planean ver juntos un posible México vs Inglaterra en 2026

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El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez ofreció a su colega británico George Russell asistir al partido de dieciseisavos de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Ciudad de México, siempre que México se enfrente a Inglaterra en esa ronda.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/06/2026 08:26 AM.
En Deportes y editada el 26/06/2026 09:04 AM.