Checo Pérez y George Russell planean ver juntos un posible México vs Inglaterra en 2026

Checo Pérez ha extendido una invitación oficial a George Russell para que acompañe al piloto mexicano al Estadio Ciudad de México (también conocido como Estadio Banorte) y presencie el encuentro de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 contra Inglaterra. La condición es que la Selección Mexicana logre clasificar a esa fase y se mida ante la escuadra inglesa.
Durante la rueda de prensa previa al Gran Premio de Austria, el tapatío explicó que su deseo de apoyar al tricolor surge tras lamentar su ausencia en el debut del equipo en Guadalajara, debido a la apretada agenda de la Fórmula 1. Ante la pregunta de los periodistas sobre el posible cruce en la fase de grupos, Pérez señaló que las probabilidades apuntan a un choque México‑Inglaterra en los dieciseisavos.
El piloto de Red Bull, ahora con Cadillac, manifestó que viajaría junto a Russell en su avión privado para vivir la experiencia del mundialista en la capital. La respuesta del británico fue inmediata: aceptaría el ofrecimiento y se sumaría al viaje.
Logísticamente, el desplazamiento representa un reto, pues ambos deben cumplir con sus compromisos europeos. Pérez deberá concentrarse en el Gran Premio de Austria, que se disputará en el Red Bull Ring de Spielberg, antes de considerar el viaje exprés a México.
El escenario quedará definido una vez que México y Inglaterra superen sus respectivos partidos el 30 de junio. De concretarse, el Estadio Ciudad de México recibirá a los dos pilotos el domingo 5 de julio, demostrando que el deporte puede trascender fronteras y unir la velocidad de la Fórmula 1 con la pasión del fútbol.
Los aficionados podrán seguir la actuación de Pérez en pista a través de Sky Sports, Sky+ e Izzi Go, con prácticas libres el 26 de junio, clasificación el 27 y carrera el 28, todas en horario del centro de México.