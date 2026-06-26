Países Bajos y Marruecos se enfrentarán en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en Monterrey

La fase de dieciseisavos de final del Mundial FIFA 2026 arranca con un enfrentamiento de alto voltaje entre Países Bajos y Marruecos, programado para el lunes 29 de junio a las 19:00 hrs (tiempo del Centro de la República) en el Estadio BBVA.
Los holandeses llegan como primeros del Grupo F con nueve unidades, gracias a una ofensiva que ha anotado diez goles en tres partidos, mientras que los marroquíes se posicionaron segundos del Grupo C con siete puntos, apoyándose en una defensa férrea y transiciones rápidas.
El seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman, declaró que su equipo "puede ganarle a cualquiera y no le tiene miedo a nadie", subrayando la fortaleza mental y el potencial ofensivo de la escuadra. Por su parte, el técnico marroquí Mohamed Ouahbi enfatizó la disciplina táctica y la concentración durante los 90 minutos, asegurando que "el equipo está mentalizado para afrontar un reto de máxima exigencia".
El encuentro será el primero entre ambas selecciones en una ronda de eliminación directa de un Mundial y el primero que se dispute en territorio mexicano. Su único antecedente mundialista data del 29 de junio de 1994, cuando Países Bajos venció a Marruecos 2-1 en Orlando (EE. UU.).
Las autoridades locales han puesto en marcha un operativo de seguridad y logística para recibir a jugadores, cuerpos técnicos y seguidores de ambas naciones, garantizando la fluidez del evento y la protección de los asistentes.
El ganador avanzará a los cuartos de final, mientras que el perdedor concluirá su participación en el torneo.