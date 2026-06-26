Países Bajos y Marruecos se enfrentarán en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en Monterrey

...

El duelo entre la Naranja Mecánica y los Leones del Atlas se jugará el 29 de junio a las 19:00 hrs en el Estadio BBVA, tras clasificar primero y segundo de sus grupos con 9 y 7 puntos respectivamente. Ambos equipos llegan con confianza: Países Bajos por su potencia ofensiva y Marruecos por su solidez defensiva y la experiencia de Qatar 2022.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/06/2026 08:31 AM.
En Deportes y editada el 26/06/2026 08:44 AM.