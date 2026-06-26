“Quiero a España”: Tuca Ferretti enciende la previa del México en dieciseisavos

En el reciente episodio del podcast “Entre Barbas y Bigotes”, el exentrenador de clubes de la Liga MX, Ricardo Ferretti, conocido como “Tuca”, expresó su deseo de que la Selección Mexicana se enfrente a la delegación española en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, programados para el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.
Ferretti, quien dirigió a Pumas UNAM, Tigres UANL, FC Juárez y Cruz Azul, argumentó que un rival de la talla de España –campeón del mundo en Sudáfrica 2010– permitiría al Tri “sacar ventaja” en la capital, tras haber concluido la fase de grupos con un récord perfecto. En sus palabras: “El equipo que va a venir contra nosotros anímicamente va a llegar disminuido. Después, vamos a llegar a la altura y sacaremos ventaja. Ojalá nos toque uno fuerte, no uno papita, no Escocia, quiero a España”.
Horas después, en el programa SportsCenter de ESPN, Ferretti reiteró su preferencia y explicó que, de confirmarse España como adversario, la confianza del equipo mexicano crecería significativamente: “Si México le ganara a España, ahí sí nuestra confianza y posibilidades crecerían porque le ganaríamos a una potencia”.