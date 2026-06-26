“Quiero a España”: Tuca Ferretti enciende la previa del México en dieciseisavos

...

El exentrenador Ricardo ‘Tuca’ Ferretti manifestó en el podcast “Entre Barbas y Bigotes” y en SportsCenter que prefiere que la Selección Mexicana enfrente a España en los 16 vos del Mundial 2026, señalando que un rival fuerte potenciaría la confianza del Tri.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/06/2026 02:55 PM.
En Deportes y editada el 26/06/2026 02:45 PM.