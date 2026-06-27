Gilberto Mora deslumbra en el Mundial 2026 y Meza lo compara con un veterano

La Selección Mexicana sigue cosechando elogios tras lograr una fase de grupos perfecta en el Mundial 2026, sin recibir gol y sumando tres triunfos consecutivos. En medio de la euforia, el ex técnico Enrique Meza resaltó la actuación del joven mediocampista Gilberto Mora, de 17 años, quien debutó como titular en el Estadio Ciudad de México.
Meza, quien dirigió al equipo en el año 2000, declaró que el conjunto mostró una combinación equilibrada de jugadores veteranos, maduros y jóvenes, lo que se reflejó en la solidez defensiva y la posesión del balón. “Estoy muy contento por el desempeño de la selección nacional porque, por primera vez en la historia, sacamos todos los puntos y no nos han hecho gol. La participación colectiva ha sido fundamental; no darle la pelota al rival es importantísimo”, afirmó.
El ex entrenador centró su atención en Mora, señalando que su forma de jugar supera con creces su edad. “Parece que tuviera 35 años por su forma de jugar”, comentó, subrayando la madurez táctica y la visión de juego del joven de los Xolos de Tijuana.
El Tricolor, bajo la dirección de Javier Aguirre, derrotó 3-0 a Chequia, consolidándose como líder absoluto del Grupo A con nueve puntos. Las victorias previas ante Sudáfrica (2-0) y Corea del Sur (1-0) han generado una inmensa ilusión entre la afición, que ahora espera la ronda de dieciseisavos de final programada para el 30 de junio en la capital.
Gilberto Mora, tras el triunfo, expresó con convicción en la zona mixta: “México está para ser campeón”. Su declaración, junto a la valoración de Meza, ha captado la atención de los medios y alimenta la esperanza de una actuación histórica para el fútbol mexicano.