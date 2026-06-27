Gilberto Mora deslumbra en el Mundial 2026 y Meza lo compara con un veterano

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El ex entrenador de la Selección, Enrique Meza, destacó la madurez y el nivel del joven mediocampista de 17 años, Gilberto Mora, calificándolo de “jugador de 35 años” después de la victoria 3-0 contra Chequia que completó la fase de grupos perfecta del Tricolor.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/06/2026 12:14 PM.
En Deportes y editada el 27/06/2026 12:20 PM.