De la cancha a comentarista: Gabriel Caballero disfruta su nueva faceta como analista

Después de una larga trayectoria como futbolista y entrenador, Gabriel Caballero encontró una nueva forma de vivir el fútbol frente a las cámaras. El exmediocampista y mundialista con la Selección Mexicana disfruta actualmente su etapa como analista y comentarista en Fox Sports y Fox One, un rol que le ha permitido mantenerse cerca del juego desde otra perspectiva.
Caballero reconoce que la transición de la cancha a los medios de comunicación ha sido un proceso de aprendizaje constante, aunque asegura sentirse cómodo dentro de este nuevo entorno. El exjugador de Pachuca y Santos destacó que el ambiente dentro de Fox Sports ha sido clave para adaptarse rápidamente a esta faceta profesional, especialmente por la convivencia y experiencia que existe entre quienes integran las mesas de análisis.
Para el analista, el análisis deportivo representa una oportunidad distinta para entender el fútbol. Tras haber vivido el juego como futbolista y posteriormente como entrenador, ahora puede observar detalles que antes pasaban desapercibidos. Caballero asegura que en su trabajo como comentarista busca mantener siempre el respeto hacia futbolistas y entrenadores, comprendiendo la complejidad de tomar decisiones dentro de la cancha.
El exseleccionado también admitió que, aunque disfruta el análisis, entiende perfectamente la diferencia entre opinar desde un estudio y resolver situaciones reales desde la banca. "Claro que es más fácil estar sentado hablando de fútbol que estar en la banca tomando decisiones o resolviendo problemas en un partido. Por eso siempre trato de analizar desde el respeto y entendiendo lo complicado que puede ser el fútbol desde adentro", señaló.
A pesar de los años dentro del fútbol profesional, Gabriel Caballero asegura que su paso por Fox y Fox One le ha permitido seguir creciendo. "Siempre he tenido la intención de seguir aprendiendo. Ya viví la etapa de jugador, después la de entrenador y ahora estoy como analista y comentarista. La verdad la disfruto mucho porque sigo ligado al fútbol y compartiendo experiencias desde otro lugar", concluyó.