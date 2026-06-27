De la cancha a comentarista: Gabriel Caballero disfruta su nueva faceta como analista

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El exmediocampista y mundialista mexicano Gabriel Caballero relata cómo la transición de la cancha a los estudios de Fox y Fox One le ha permitido seguir vinculado al fútbol, analizando el juego con la experiencia de jugador y entrenador.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/06/2026 11:35 AM.
En Deportes y editada el 27/06/2026 11:54 AM.