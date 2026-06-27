Uruguay cae en el Mundial y resurgen críticas comparando a Bielsa con Aguirre

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El comentarista mexicano Mauricio Ymay afirmó en redes sociales que Javier Aguirre siempre fue la opción adecuada para dirigir a la Selección Mexicana, tras la derrota de Uruguay 1‑0 ante España que dejó al equipo uruguayo fuera del Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/06/2026 10:25 AM.
En Deportes y editada el 27/06/2026 11:14 AM.