En la noche del 27 de junio de 2026, Uruguay quedó eliminado de la fase de grupos del Mundial tras perder 1‑0 contra España en el Estadio Guadalajara. El fracaso del técnico argentino Marcelo Bielsa, quien dirigía a los charrúas, reavivó el debate sobre la dirección del Tri.
Pocos minutos después del pitido final, el reconocido comentarista mexicano Mauricio Ymay utilizó sus redes sociales para declarar que "este fracaso de Bielsa es un motivo más para confirmar que el vasco Javier Aguirre siempre fue la opción indicada para dirigir a la Selección Mexicana".
Ymay recordó que, a lo largo de los últimos años, el nombre de Bielsa surgió como posible candidato tras los malos resultados del Tri, especialmente después del Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut) optó por otros perfiles y nunca concretó la contratación del técnico argentino.
El propio Bielsa ha admitido que México representa una tentación profesional, pero sus contactos con la Federación nunca trascendieron reuniones informales. Por su parte, la Femexfut oficializó a Javier Aguirre, de 67 años, para encabezar al equipo nacional por tercera vez, tras sus exitosas campañas en los Mundiales de 2002, 2010 y la clasificación al presente torneo.
Con Aguirre al mando, México lideró el Grupo A con nueve puntos, asegurando su pase a los octavos de final. Mientras tanto, Uruguay, bajo la dirección de Bielsa, terminó tercero del Grupo H con dos puntos, tras empates contra Arabia Saudita y Cabo Verde y la derrota ante España.
El comentario de Ymay subraya la percepción de que la continuidad de Aguirre es la mejor garantía para el Tri, mientras que el fracaso de Bielsa con Uruguay sirve como recordatorio de los riesgos de cambiar de dirección en momentos críticos.