México inicia con fuerza el Panamericano: oro para Jair Portillo y bronce en 5 mil metros

...

En la jornada inaugural del Campeonato Panamericano de Atletismo en Medellín, Colombia, la delegación mexicana obtuvo una medalla de oro y una de bronce, destacándose Jair Portillo en salto de altura y Iker Sánchez en los 5 000 m, asegurando también la clasificación directa de Portillo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/06/2026 10:33 AM.
En Deportes y editada el 27/06/2026 10:46 AM.