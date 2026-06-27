México inicia con fuerza el Panamericano: oro para Jair Portillo y bronce en 5 mil metros

La selección mexicana de atletismo inició con buen pie el Campeonato Panamericano 2026, al sumar una medalla de oro y una de bronce en la primera jornada de competencias.
El mayor logro del equipo llegó con Jair Portillo, quien se coronó campeón en salto de altura con una marca de 2.15 m. Aunque no alcanzó los 2.20 m en sus tres intentos, superó al dominicano Juan Acosta y al ecuatoriano Gilmar Correa, ambos con 2.12 m, y aseguró su clasificación directa a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, puesto que el certamen otorga plazas a los ganadores de cada prueba.
Portillo llegó a Medellín tras una gira de preparación por Europa bajo la dirección del entrenador Lázaro Paz, lo que le permitió afinar su técnica y condición física.
La segunda medalla para México la obtuvo Iker Sánchez, quien quedó en tercer lugar en los 5 000 m varonil con un tiempo de 14:49.25. El podio estuvo integrado por el argentino Matías Reynaga (oro, 14:30.53) y el colombiano Carlos Sanmartín (plata, 14:46.00).
En la prueba femenil de 5 000 m, las mexicanas Sabrina Salcedo y Dafne Juárez se ubicaron en el cuarto y quinto lugar, respectivamente, mientras que el podio fue ocupado por atletas de Cuba, Perú y Bolivia.
Otros resultados destacados incluyen a Diego del Real, quien quedó cuarto en lanzamiento de martillo con 74.23 m, y a Andrea Velasco, quien también se ubicó en la cuarta posición en salto con garrocha al superar los 4.00 m.
El Campeonato Panamericano de Atletismo continuará hasta el domingo 28 de junio, con la expectativa de que la delegación mexicana siga sumando puestos y clasificaciones para Lima 2027.