Místico y Máscara Dorada hacen historia en la Arena México al coronarse campeones de parejas de ROH

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En el Viernes Espectacular del 26 de junio, Místico y Máscara Dorada vencieron a Sammy Guevara y The Beast Mortos, obteniendo los Campeonatos Mundiales de Parejas de Ring of Honor (ROH). La victoria, celebrada en la Arena México, los posiciona como titulares internacionales de cara a Forbidden Door 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/06/2026 11:38 AM.
En Deportes y editada el 27/06/2026 11:47 AM.