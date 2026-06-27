Místico y Máscara Dorada hacen historia en la Arena México al coronarse campeones de parejas de ROH

La Arena México fue el escenario de una noche histórica para el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) cuando Místico y Máscara Dorada se alzaron con los Campeonatos Mundiales de Parejas de Ring of Honor (ROH). El triunfo, logrado en el Viernes Espectacular del 26 de junio, representa una de las victorias internacionales más relevantes del año y abre la puerta a una defensa en el próximo Forbidden Door 2026.
Al culminar la contienda, Místico y Máscara Dorada lograron inclinar la balanza a su favor, arrebatando los cinturones de ROH y consolidándose como los nuevos titulares internacionales.