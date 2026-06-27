Histórico: Noel León conquista la pole en Austria y hace historia para México

...

El regiomontano Noel León, de Campos Racing, se convirtió en el primer piloto mexicano en obtener la pole position en la Fórmula 2 en el Red Bull Ring de Austria. La hazaña se debió a una táctica poco convencional que lo envió a pista en solitario, sin rebufo, y que le permitió registrar el mejor tiempo de la clasificación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/06/2026 10:22 AM.
En Deportes y editada el 27/06/2026 10:59 AM.