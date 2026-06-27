Panamá se despide del Mundial 2026 ante Inglaterra con orgullo, dice Christiansen

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El técnico de la Selección panameña, Thomas Christiansen, expresó su orgullo por la actuación del equipo en la fase de grupos del Mundial 2026, a pesar de la derrota 1‑0 contra Inglaterra que dejó al conjunto sin opciones de avanzar.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/06/2026 11:37 AM.
En Deportes y editada el 27/06/2026 12:04 PM.