El Mundial 2026 convierte a Pedro Vite en la nueva joya de Pumas y del mercado

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A sus 24 años, el mediocampista de Pumas, Pedro Vite, ha visto multiplicarse su cotización tras una actuación sobresaliente con la selección de Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026, despertando el interés de clubes europeos y obligando a la directiva universitaria a gestionar su futuro con cautela.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/06/2026 09:34 AM.
En Deportes y editada el 27/06/2026 10:40 AM.