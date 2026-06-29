Banderazo en el Ángel de la Independencia previo al México vs Ecuador en el Mundial 2026

La afición mexicana iniciará este lunes 29 de junio a las 18:00 horas un nuevo banderazo en el Ángel de la Independencia, punto de referencia para los seguidores del Tricolor, antes del enfrentamiento contra Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
El partido, fijado para el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, representa la primera ronda de eliminación directa para México, que concluyó la fase de grupos como líder del Grupo A con nueve puntos tras vencer a Sudáfrica (2‑0), Corea del Sur (1‑0) y Chequia (3‑0).
El ritual del banderazo, que congrega a cientos de seguidores, familias y jóvenes con banderas y tambores, se ha convertido en una tradición que busca elevar la moral del equipo y demostrar el respaldo social al conjunto dirigido por Javier Aguirre. Las autoridades de la Ciudad de México han dispuesto operativos de seguridad y cierres viales alrededor del monumento, anticipando una asistencia mayor que en jornadas anteriores.
Ecuador llega a esta instancia como uno de los mejores terceros, tras superar a Alemania (2‑1) en la fase de grupos y presentar un desempeño sólido contra Curazao y Costa de Marfil. El último encuentro mundialista entre ambas selecciones, en Corea‑Japón 2002, terminó con victoria mexicana 2‑1, con goles de Jared Borgetti y Gerardo Torrado.
Con la expectativa de un nuevo avance en el torneo, el banderazo de este lunes no solo simboliza aliento, sino también la magnitud del apoyo popular que acompañará al Tricolor en su búsqueda de la siguiente ronda.