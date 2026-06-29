Banderazo en el Ángel de la Independencia previo al México vs Ecuador en el Mundial 2026

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Miles de aficionados se reunirán este lunes 29 de junio en el Ángel de la Independencia para el tradicional banderazo que precede al partido de México contra Ecuador, programado para el martes 30 de junio, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/06/2026 09:13 AM.
En Deportes y editada el 29/06/2026 10:41 AM.