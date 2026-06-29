Brian Gutiérrez acepta las críticas y lanza advertencia: "Vamos a ganar o ganar"

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El mediocampista de Chivas y la Selección Mexicana, Brian Gutiérrez, reconoce un desempeño por debajo de lo esperado en la Copa del Mundo y asegura que el partido contra Ecuador será su oportunidad para redimirse y llevar al Tri a los octavos de final.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/06/2026 08:53 AM.
En Deportes y editada el 29/06/2026 09:39 AM.