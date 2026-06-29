Brian Gutiérrez acepta las críticas y lanza advertencia: "Vamos a ganar o ganar"

El joven mediocampista nacido en Chicago, Brian Gutiérrez, admitió que sus actuaciones en la fase de grupos del Mundial 2026 no han cumplido las expectativas de la afición y de sus entrenadores. En entrevista con TUDN, el jugador de Chivas manifestó que el duelo contra Ecuador, programado para el martes 30 de junio, representa su "revancha personal" y una ocasión para demostrar su nivel.
Gutiérrez, quien ha sido titular contra Sudáfrica y Corea del Sur, acumuló más de 130 minutos en la competición y reconoce que "no han sido los mejores partidos para mí". Sin embargo, aseguró que el fútbol brinda segundas oportunidades y que su objetivo es "ganar o ganar" para que México avance a los octavos de final, idealmente en el Estadio Azteca.
El técnico Javier Aguirre dejó claro que el plantel no tiene margen de error y que el encuentro contra Ecuador definirá el futuro del Tri en el torneo. La presión recae sobre jugadores como Gutiérrez, quien busca convertirse en una pieza clave para el avance del equipo.
Además de su papel en la Selección, el mediocampista ha despertado el interés de clubes europeos. Según el periodista argentino César Luis Merlo, un equipo de la Ligue 1 de Francia sigue de cerca al jugador y podría presentar una oferta formal en los próximos días. El Club Deportivo Guadalajara, propietario de sus derechos, ha establecido un precio mínimo de 10 millones de dólares; de no alcanzarse, el club prefiere retener al futbolista.
En la Liga MX, Gutiérrez sumó 916 minutos en la Clausura 2026, anotó dos goles y dio dos asistencias, lo que le valió la convocatoria al Mundial y la ausencia en la Liguilla para concentrarse con la Selección. Su desempeño en la Copa del Mundo será determinante tanto para su futuro internacional como para su posible traspaso al fútbol europeo.