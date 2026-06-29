Lucha libre y Mundial 2026: CMLL reprograma su función por el México vs Ecuador

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) anunció que su función del martes se realizará a las 16:30 h (tiempo del centro de México), con el objetivo de que los asistentes puedan apoyar a la Selección Mexicana en el enfrentamiento contra Ecuador en la Copa del Mundo.
La Arena México abrirá sus puertas antes de lo habitual y, mientras se espera el inicio del combate, se instalarán pantallas dentro del recinto para que los aficionados sigan el partido en vivo. La medida busca que los seguidores del fútbol y de la lucha libre no tengan que elegir entre ambos eventos.
La cartelera de la noche incluye una lucha estelar en relevos: Templario y Titán se enfrentarán a Último Guerrero y Gran Guerrero. En la semifinal, Neón, Capitán Suicida y Fugaz medirá fuerzas con Black Tiger, Hijo del Villano III y Villano III Jr., mientras que Xelhua y El Valiente protagonizarán un match relámpago.
En la división femenil, Zeuxis y Keyra, “Las Reinas del Strong Style”, lucharán contra Dark Silueta y Valkyria, representantes de “Las Infernales”. La segunda parte del programa contará con Rey Cometa, Espíritu Negro y Fuego contra Crixus, Troyano y Kamelet, y la apertura será a cargo de Último Dragoncito, Shockercito, Fantasy y Full Metal contra Rostro de Acero, Pequeño Polvorín y Pólvora.
Los boletos están a la venta en taquillas y por Ticketmaster, con precios diferenciados según la zona. Se ofrece tarifa especial para niños, aunque existen restricciones de acceso para menores en áreas específicas.
El ajuste de horario responde al entusiasmo del público, que espera que la Selección, dirigida por Javier Aguirre, rompa la sequía de avances en rondas de eliminación directa que se remonta a 1986. México llega a este partido con nueve puntos en la fase de grupos, tras victorias ante Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, y busca avanzar más allá de los octavos de final.