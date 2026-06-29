Lucha libre y Mundial 2026: CMLL reprograma su función por el México vs Ecuador

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El Consejo Mundial de Lucha Libre modificó el horario de su espectáculo del 29 de junio, iniciando a las 16:30 h, para que el público pueda seguir el partido de la Selección Mexicana contra Ecuador y luego disfrutar de la cartelera estelar en la Arena México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/06/2026 12:26 PM.
En Deportes y editada el 29/06/2026 12:47 PM.