Manchester City elige al heredero de Guardiola: Enzo Maresca toma las riendas hasta 2029

El Manchester City confirmó este lunes que Enzo Maresca será el sucesor oficial de Pep Guardiola, firmando un contrato que lo mantendrá al frente del equipo hasta 2029. El técnico de 46 años, quien fue adjunto de Guardiola en la temporada 2022‑2023 y dirigió al Chelsea durante un año y medio, llega al Etihad con un historial de títulos y una profunda familiaridad con la filosofía del club.
Maresca, que había sido liberado de sus funciones en el Chelsea el 1 de enero de 2026, declaró: “Este será mi tercer paso por el club. Conozco al City, conozco sus exigencias y sus expectativas. Quiero que ganemos jugando buen fútbol y disfrutando la presión de representar al Manchester City”.
Su trayectoria incluye:
El Chelsea emitió un comunicado explicando la salida de Maresca, señalando que el técnico había manifestado su intención de buscar la oportunidad en el City y que ambas partes acordaron una compensación económica para formalizar la transferencia.
Con el respaldo de la directiva y una plantilla de alto nivel, Maresca iniciará su etapa en el Etihad con la meta de continuar la racha ganadora del club y consolidar al Manchester City como la potencia dominante del fútbol mundial.