Manchester City elige al heredero de Guardiola: Enzo Maresca toma las riendas hasta 2029

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El italiano Enzo Maresca fue anunciado como nuevo director técnico del Manchester City, firmando contrato hasta 2029. Tras su paso por Chelsea y su experiencia como adjunto de Pep Guardiola, Maresca llega al Etihad con la misión de mantener el nivel de excelencia del club.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/06/2026 09:13 AM.
En Deportes y editada el 29/06/2026 09:17 AM.