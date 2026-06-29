Eliminados, pero agradecidos: Irán conquista a la afición mexicana con su emotiva despedida

La delegación de la selección de Irán cerró su participación en el Mundial 2026 con un emotivo mensaje de agradecimiento a la afición mexicana, tras quedar tercera del Grupo G con tres puntos y quedar fuera de los octavos de final.
En videos difundidos en redes sociales, los jugadores y el cuerpo técnico destacaron el trato recibido en la ciudad fronteriza, donde pasaron veinte días después de que Estados Unidos les impusiera restricciones de viaje y negara visas a parte del personal de apoyo. El equipo se instaló en el Hotel Marriott y entrenó en el Estadio Caliente, casa de los Xolos de Tijuana.
“Les agradecemos tanto por el amor que nos dieron. Sufrimos por sus vecinos del norte muchas injusticias, pero nos hemos sentido acompañados por ustedes. Nuestro país también es su segunda casa y las puertas están abiertas para ustedes porque los queremos mucho”, declaró la delegación en su mensaje de despedida.
Irán quedó eliminado en los últimos minutos del último partido del grupo, cuando el empate entre Argelia y Australia anuló sus esperanzas de avanzar como uno de los mejores terceros. Los resultados del equipo fueron: 0‑0 contra Bélgica, 2‑2 contra Nueva Zelanda y 1‑1 contra Egipto.
El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, resaltó la calidez de Tijuana: “Esta anfitriona y esta calidez que hemos recibido nunca la vamos a olvidar. Nuestra selección se va con un recuerdo muy bueno de todos ustedes”. Asimismo, el secretario general de la Federación Iraní, Hedayat Mombeni, subrayó que la estancia en México dejó una huella histórica para el fútbol iraní y manifestó su deseo de fortalecer los lazos bilaterales en materia deportiva.
El vuelo de regreso del equipo está programado para el lunes 29 de junio a las 18:00 horas locales. La delegación agradeció nuevamente a los aficionados que, durante su permanencia, acudieron al Marriott para pedir autógrafos, tomarse fotografías y despedirlos al confirmar su eliminación.