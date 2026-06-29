Eliminados, pero agradecidos: Irán conquista a la afición mexicana con su emotiva despedida

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La selección iraní, eliminada en la fase de grupos del Mundial 2026, expresó su gratitud a la afición de Tijuana y a México por el apoyo recibido durante su estancia de 20 días, pese a las dificultades de visas y logística.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/06/2026 08:51 AM.
En Deportes y editada el 29/06/2026 09:00 AM.