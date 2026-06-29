Isaac del Toro hace historia: correrá su primer Tour de Francia con el UAE Team Emirates

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El joven mexicano, recién campeón del Tour Auvergne‑Ródano‑Alpes, formará parte del equipo UAE Team Emirates en la edición 2026 del Tour de Francia, apoyando al esloveno Tadej Pogačar en su búsqueda del quinto título.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/06/2026 04:29 PM.
En Deportes y editada el 29/06/2026 04:40 PM.