Isaac del Toro hace historia: correrá su primer Tour de Francia con el UAE Team Emirates

El ciclista mexicano Isaac del Toro, de 22 años, hará su primera aparición en el Tour de Francia como escudero del doble campeón del mundo Tadej Pogačar. La convocatoria oficial del equipo UAE Team Emirates, publicada el lunes, confirma que del Toro acompañará al esloveno junto al británico Adam Yates en la contrarreloj por equipos que abrirá la 113ª edición del gran tour, programada para este sábado 1 de julio.
Del Toro llega a la máxima competición del ciclismo tras una temporada sobresaliente: ganó el Tour Auvergne‑Ródano‑Alpes con dos etapas y la clasificación general, se impuso en el UAE Tour y en la Tirreno‑Adriático, y quedó segundo en el Giro de Italia 2025, liderando la carrera durante varias jornadas. Estos logros le otorgan la confianza necesaria para afrontar los 3 300 km y 54 000 m de desnivel que plantea el recorrido que parte de Barcelona y culmina en París.
El equipo UAE Team Emirates completará su alineación con el alemán Nils Politt, los belgas Florian Vermeersch y Tim Wellens, el austríaco Felix Grosschartner y el estadounidense Brandon McNulty. Según declaraciones de Pogačar, "estamos verdaderamente bien preparados como equipo; todo el mundo ha trabajado muy duro y ahora estamos impacientes por empezar por fin en Barcelona".
El debut de del Toro en el Tour será observado de cerca por la afición mexicana, que espera que su joven talento continúe ascendiendo en el escenario mundial. Su papel como escudero será crucial para proteger a Pogačar en las etapas de montaña y en los sprints, aportando fuerza y estrategia al conjunto.
Con la contrarreloj de apertura programada para el sábado, el equipo UAE Team Emirates buscará una buena posición inicial que le permita controlar la carrera y, eventualmente, apoyar a Pogačar en su intento de lograr un histórico quinto Tour de Francia.