Brasil elimina a Japón del Mundial 2026 tras remontada; Kaishu Sano anotó el gol japonés

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El mediocampista japonés Kaishu Sano anotó el único gol de Japón ante Brasil en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, una hazaña que contrasta con su controvertida detención en Tokio por presunta agresión sexual en 2024, caso que fue archivado sin cargos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/06/2026 01:24 PM.
En Deportes y editada el 29/06/2026 01:45 PM.