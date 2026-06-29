Tiro con arco: México cierra segundo lugar en el medallero del Campeonato Panamericano 2026

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Los arqueros Matías Grande y Ángela Ruíz aseguraron medallas de bronce en la última jornada del Campeonato Panamericano de Tlaxcala, contribuyendo a que México se ubique en la segunda posición del medallero general.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/06/2026 12:24 PM.
En Deportes y editada el 29/06/2026 12:27 PM.