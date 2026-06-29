Tiro con arco: México cierra segundo lugar en el medallero del Campeonato Panamericano 2026

La selección mexicana de tiro con arco culminó su participación en el Campeonato Panamericano de Tlaxcala 2026 en el segundo lugar del medallero general, gracias a las medallas de bronce obtenidas por Matías Grande y Ángela Ruíz en la jornada final.
Ángela Ruíz, competidora en la modalidad de arco recurvo individual, alcanzó las semifinales donde fue derrotada por la estadounidense Jennifer Muciño (7-1). Sin embargo, la arquera mexicana se recuperó y, en el duelo por la medalla de bronce, venció a la canadiense Virginie Chénier con un marcador de 7-3, tras series muy reñidas (26-26, 28-27, 27-29, 29-26 y 27-25).
En la categoría varonil, Matías Grande de Coahuila también se alzó con el bronce. Tras ser superado en semifinales por el canadiense Eric Peters, Grande enfrentó al estadounidense Brady Ellison en la disputa por el tercer puesto. El encuentro quedó empatado 5-5 y se definió en la flecha de desempate, donde Grande anotó nueve puntos frente a los ocho de Ellison.
El campeonato varonil fue ganado por el brasileño Marcus D’Almeida, actual campeón mundial, quien venció a Eric Peters en la final. En la prueba mixta de arco recurvo, Alejandra Valencia y Matías Grande se coronaron campeones al derrotar a Estados Unidos 6-2. Por su parte, la dupla de arco compuesto formada por Andrea Becerra y Sebastián García obtuvo la medalla de bronce frente a Colombia (160-158).
Con un total de siete medallas (dos de oro, una de plata y cuatro de bronce), México aseguró el segundo puesto del medallero general, solo por detrás de Estados Unidos. Además, el equipo nacional garantizó las 12 plazas disponibles para los próximos Juegos Panamericanos de Lima, consolidando la solidez del tiro con arco mexicano y resaltando la actuación de figuras como Ángela Ruíz y Matías Grande.