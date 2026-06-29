México con 1.8% de probabilidad de título mundial, revela análisis estadístico

El análisis publicado por Opta Analyst el 29 de junio de 2026 sitúa a México con una probabilidad del 1.8 % de coronarse campeón del Mundial 2026, posición que lo coloca en el puesto 13 de 16 selecciones con mayor proyección de título. El modelo otorga al conjunto tricolor un 61.4 % de posibilidades de pasar a octavos de final, 28.3 % de alcanzar cuartos, 12 % de llegar a semifinales y apenas un 5 % de disputar la final.
En el ranking de mayores probabilidades, Francia lidera con 18.7 %, seguida por Argentina (16.3 %) y España (13.5 %). México queda por debajo de Estados Unidos (2.5 %) y Suiza (2.2 %). Estas cifras reflejan que, pese a ser país anfitrión y a la mejora mostrada en torneos recientes, la selección mexicana sigue fuera del grupo de favoritos.
El próximo enfrentamiento contra Ecuador, clasificado como uno de los mejores terceros, será decisivo. Ecuador llegó a octavos tras una fase de grupos irregular, destacándose por una victoria 2‑0 sobre Alemania. México, por su parte, cerró la fase de grupos como líder del Grupo A con tres triunfos: 2‑0 a Sudáfrica, 1‑0 a Corea del Sur y 3‑0 a República Checa, acumulando nueve puntos.
El técnico Javier Aguirre ha planteado como objetivo mínimo romper la barrera de los octavos de final, meta que no se logra desde el histórico triunfo contra Bulgaria en 1986. Con una ofensiva liderada por Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Luis Romo, el equipo muestra un rendimiento que alimenta la esperanza de los aficionados, aunque las estadísticas indican que el camino hacia el título será arduo.
En conclusión, la probabilidad de 1.8 % para alzarse con el trofeo subraya el desafío que enfrenta México en su propio territorio. El resultado del duelo contra Ecuador será crucial para definir si la Selección puede superar las expectativas y acercarse, aunque sea marginalmente, a la meta de levantar la Copa del Mundo.