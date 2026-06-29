México con 1.8% de probabilidad de título mundial, revela análisis estadístico

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Según el modelo estadístico de Opta Analyst, la Selección Mexicana cuenta con una probabilidad del 1.8 % de ganar el Mundial 2026, ubicándose en el puesto 13 de 16, mientras que su chance de avanzar a octavos de final es del 61.4 %.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/06/2026 12:26 PM.
En Deportes y editada el 29/06/2026 12:37 PM.